Екс-прем'єра Молдови Філата засудили до 9 років тюрми

16:58, 27 червня 2016
Світ
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Колишнього прем'єра Молдови Влада Філата засудили до 9 років ув'язнення за звинуваченням у корупції.

УНИАН

Суд у Кишиневі також наклав на Філата штраф у розмірі 3000 умовних одиниць [близько 3700 доларів], постановив конфіскувати у нього частину майна та позбавив права обіймати керівні посади протягом п'яти років, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

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Звинувачення вимагало для Філата 19 років позбавлення волі.

Прем'єр-міністр Влад Філат був заарештований у жовтні 2015 року, після того як парламент Молдови проголосував за зняття з нього депутатської недоторканності. Його підозрюють у причетності до зникнення 1 млрд доларів з трьох молдавських банків. Зниклі гроші еквівалентні одній восьмій ВВП цієї країни.

Ліберал-демократична партія, яку очолював Філат, назвала справу про нього політичною і такою, що порушує права людини.

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