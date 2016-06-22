Прокуратура Молдови вимагає засудити екс-прем'єра Філата до 19 років в'язниці

"Сьогодні відбулися судові дебати. Кожна із сторін представила заяви. Враховуючи всі зібрані докази, ми попросили суд засудити обвинуваченого до 19 років позбавлення волі, штрафу в розмірі 3000 умовних одиниць [близько 3700 доларів]", - заявила прокурор Адріана Бецишор, передає Російська служба Бі-бі-сі.

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Також слідство вимагало конфіскувати незаконно отримане майно Філата.

Прем'єр-міністр Влад Філат був заарештований у жовтні 2015 року, після того як парламент Молдови проголосував за зняття з нього депутатської недоторканності. Його підозрюють у причетності до зникнення 1 млрд доларів з трьох молдавських банків. Зниклі гроші еквівалентні одній восьмій ВВП цієї країни.

Ліберал-демократична партія, яку очолював Філат, назвала справу про нього політичною і такою, що порушує права людини.