Міністр, який виступав за вихід Британії з ЄС, висунувся в прем'єри країни

Очікувалося, що Гоув підтримає кандидатуру колишнього мера Лондона Бориса Джонсона, який був лідером кампанії за вихід Великобританії з ЄС і вважався у букмекерів фаворитом боротьби за пост прем'єра, передає Бі-бі-сі.

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У своїй колонці для журналу Spectator Гоув написав, що дійсно збирався підтримати Джонсона, щоб уряд очолив "політик, який виступав за вихід з Євросоюзу і здатний вести країну до кращого майбутнього".

Однак потім, за словами міністра, він дійшов до висновку, що "Борис не володіє лідерськими якостями та умінням будувати команду", необхідними для розв'язання поставлених перед Великобританією завдань.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня у Великобританії пройшов референдум про членство країни в ЄС. В ході референдуму перемогу здобули прихильники виходу країни з союзу.

У п'ятницю після оголошення результатів референдуму прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон заявив, що піде у відставку і залишить пост лідера Консервативної партії. Кемерон закликав британців голосувати проти "брексіта".

Європейські лідери тепер закликають країну якомога швидше розпочати процедуру виходу з ЄС. В результаті "брексіта" Великобританія може втратити частину переваг торговельних угод з країнами ЄС.