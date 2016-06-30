Глава МВС в уряді Кемерона боротиметься за посаду прем'єра Великобританії

Про це йдеться у її відкритому листі, опублікованому виданням The Times 30 червня, передає Deutsche Welle.

Кемерон заявив про майбутню відставку після голосування щодо виходу країни з ЄС, на якому прихильники так званого Brexit перемогли з 51,9 відсотка.

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«Після референдуму минулого тижня наша країна потребує сильного, досвідченого лідера, який провів би нас через період економічної і політичної нестабільності, і домовився про найкращі умови виходу зі складу ЄС», - сказала 59-річна Мей.

Вона обіцяє «радикальну програму соціальних реформ», щоб Великобританія стала «країною, яка працює для кожного».

Очікується, що ключовим суперником Мей в боротьбі за лідерство серед консерваторів стане екс-мер Лондона, агітатор Brexit Борис Джонсон.

Опитування, проведене виданням, показало, що серед двох кандидатів прихильницю збереження у складі ЄС Мей підтримали б 55 відсотків членів партії, Джонсона - 38 відсотків. Політична сила планує призначити новий кабінет вже на початку вересня.

Раніше міністр праці і пенсійного забезпечення Стівен Кребб також висунув свою кандидатуру на пост глави британського уряду.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня на референдумі у Великобританії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%.

Після підбиття його підсумків прем'єр-міністр Девід Кемерон анонсував свою відставку.