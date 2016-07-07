ЄЦБ пригрозив Словенії судовим позовом після рейду в Центробанку в Любляні

Про це повідомляє Reuters з посиланням на лист президента ЄЦБ Маріо Драгі, передає РБК.

«Вилучення інформації, що належить або використовується ЄЦБ, незалежно від того, де вона знаходиться і чи є вона секретною чи ні, порушує Протокол про привілеї та імунітети Євросоюзу», — написав Драгі в листі генпрокурору Словенії.

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Драгі висловив офіційний протест проти «незаконного захоплення інформації ЄЦБ». Він закликав владу Словенії усунути це порушення. Також Драгі повідомив, що ЄЦБ вивчає можливі засоби правового захисту у відповідності із словенським законодавством.

6 червня агентство Reuters повідомляло, що словенська поліція провела обшуки у чотирьох місцях у Любляні через можливі порушення капітального ремонту в Центробанку Словенії, який відбувався в 2013 році. Місця, де саме проходив рейд, не уточнювалися. У Центробанку повідомили, що стосовно деяких співробітників банку ведеться розслідування.