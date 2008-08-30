Медведєв подзвонив Лукашенку з привітаннями
13:42, 30 серпня 2008Світ
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"...желаю счастья в личной жизни, Пух!"
Президент Росії Дмитро Медведєв в ході телефонної розмови у суботу «тепло привітав» з днем народження свого білоруського колегу Олександра Лукашенка, повідомляє прес-служба Кремля.
«Під час бесіди глави держав обговорили актуальні питання російсько-білоруської співпраці – в двосторонньому форматі і в міжнародних справах. Розмова відбулася за ініціативою російської сторони», - наголошується в повідомленні.
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