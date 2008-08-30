Медведєв подзвонив Лукашенку з привітаннями

Президент Росії Дмитро Медведєв в ході телефонної розмови у суботу «тепло привітав» з днем народження свого білоруського колегу Олександра Лукашенка, повідомляє прес-служба Кремля.

«Під час бесіди глави держав обговорили актуальні питання російсько-білоруської співпраці – в двосторонньому форматі і в міжнародних справах. Розмова відбулася за ініціативою російської сторони», - наголошується в повідомленні.

Газета.ру