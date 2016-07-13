Прем’єр Великої Британії Кемерон провів останнє засідання свого уряду

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Тим часом із офіційної резиденції британських прем’єрів на Даунінґ-стрит, 10 у Лондоні робітники вивозили речі родини Кемерона. А перед дверима нового дому, який вона займе від середи, фотографувалася майбутня прем’єр-міністр Тереза Мей.

Вона провела день у міркуваннях про склад свого уряду.

У понеділок Тереза Мей була затверджена на посаді нового керівника нині владної Консервативної партії, що означає, що вона автоматично очолить новий уряд. Девід Кемерон відтак оголосив, що подасть королеві Єлизаветі II офіційну заяву про відставку в середу. Вранці цього дня він іще як прем’єр востаннє відповість на запитання депутатів парламенту.

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Кемерон, який виступав за збереження членства Британії в Європейському союзі, заявляв, що подасть у відставку з посад голови партії і голови уряду через те, що учасники референдуму у Великій Британії проголосували 23 червня за вихід країни з ЄС. За його словами, переговори про умови цього виходу має вести вже наступний прем’єр.

Мей, яка теж агітувала за те, щоб Британія лишилася членом Євросоюзу, вже заявила, що, ставши прем’єром, проведе успішні переговори про вихід країни з ЄС. Але, сказала вона, Лондону потрібен час на те, щоб розробити стратегію переговорів щодо цього виходу, і вона не буде розпочинати формальної процедури цих переговорів до кінця 2016 року.

Їй у цьому процесі доведеться заспокоювати країну і світові фінансові ринки, що збурилися після відносно неочікуваного результату референдуму.