Відлуння Brexit для Британії: Кемерон назвав дату відставки з посади прем'єра країни

За його словами Тереза Мей стане наступним прем'єр-міністром країни, передає The Guardian.

За його словами, вона сильна і в змозі забезпечити керівництво країною, у неї буде повна підтримка Кемерона.

"І тому завтра я проведу останнє засідання кабінету міністрів, у середу я виступлю в Палаті громад на сесії питань до прем'єр-міністра, а після цього я піду в палац, щоб подати прохання про відставку, і у нас буде новий прем'єр-міністр ввечері у середу", - сказав політик.

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Нагадаємо, після референдуму в Британії щодо виходу з ЄС прем'єр-міністр країни Девід Кемерон заявив, що піде у відставку в жовтні цього року.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Великобританії євроскептики здобули перемогу на референдумі щодо виходу країни з ЄС. Після підрахунку всіх голосів прихильники Brexit набрали 51,9% голосів.