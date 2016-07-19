Розвідка Туреччини дізналася про підготовку перевороту за кілька годин до його початку, встигла попередити Генштаб

Вона встигла повідомити про це керівництву Генштабу, передає РБК з посиланням на дані на сайті Збройних сил (ЗС) Туреччини.

У ЗС уточнили, що MIT дізналася про майбутні події 15 липня о 16:00 за місцевим часом. Після цього начальник штабу Збройних сил ввів заборону на польоти військових літаків у турецькому повітряному просторі.

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Також військовим було наказано зупинити рух усіх транспортних засобів.

Як повідомляв УНІАН, озброєний заколот почався в Туреччині ввечері 15 липня. Група військових заявила, що бере управління країною в свої руки, щоб забезпечити дотримання конституційних прав громадян. До ранку турецькому уряду вдалося повністю відновити контроль над ситуацією в країні.