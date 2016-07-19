Президент Туреччини розповів, як виходив на зв'язок з громадянами під час спроби перевороту

Про це глава Туреччини розповів в інтерв'ю CNN.

За його словами, в ефірі національних каналів зробити це було неможливо, тому він прийняв рішення скористатися телефонами і приватними каналами.

"Вийдіть на вулиці і покажіть їм (заколотникам - Ред.) свою незгоду", - звернувся до співгромадян Ердоган.

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Як розповів президент Туреччини, після цього люди негайно масово стали виходити на вулиці.

Нагадаємо, у розпал спроби військового перевороту Ердоган звернувся до громадян Туреччини через додаток FaceTime на iPhone у прямому ефірі телеканалу CNNTurk.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 16 липня в Туреччині була здійснена спроба військового перевороту. В країні запровадили воєнний стан і комендантську годину. Згодом прем'єр-міністр країни Біналі Йилдирим заявив, що служба безпеки Туреччини взяла ситуацію під контроль.