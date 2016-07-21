Штайнмаєр: Режим надзвичайного стану в Туреччині має бути знято якнайскоріше

"При всіх заходах, які сприяють розслідуванню обставин спроби путчу, необхідні співмірність, правильна оцінка ситуації та дотримання принципу верховенства закону", - заявив Штайнмаєр у Вашингтоні, передає DW.

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Німецький міністр додав, що режим надзвичайного стану повинен бути обмежений тільки "необхідною тривалістю".

Штайнмаєр також нагадав про стриманість при поводженні з імовірними злочинцями. "Тільки підтверджена участь у злочинних діях, але не ймовірні політичні переконання, може бути вирішальним фактором для застосування державних заходів", - підкреслив глава МЗС Німеччини.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган ввів у країні режим надзвичайного стану строком на три місяці. Це сталося через п'ять днів після спроби державного перевороту. Режим НС дозволить президенту і уряду вводити нові закони без схвалення парламенту, а також обмежити або зовсім скасувати основні права і свободи. Як заявив сам Ердоган, таким чином він зможе швидко й ефективно боротися з прихильниками путчу, що провалився.