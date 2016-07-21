Ердоган оголосив про введення надзвичайного стану в Туреччині

00:09, 21 липня 2016
Світ
2181 0
оновлено

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про введення надзвичайного стану строком на три місяці для ефективної боротьби з учасниками військового перевороту.

REUTERS

Про це повідомляє Reuters.

Ердоган підкреслив, що цей крок зроблено у повній відповідності з конституцією країни і не порушує закон або базові свободи турецьких громадян.

Згідно з наказом, влада Туреччини зможе в обхід парламенту приймати нові закони і обмежувати або припиняти права й свободи в разі необхідності.

Читайте такожМосква попередила Анкару про підготовку військового перевороту – іранські ЗМІ

Ердоган зробив свою заяву в прямому ефірі перед міністрами уряду після засідання Ради національної безпеки, яке тривало майже п'ять годин.

Надзвичайно положення офіційно почнеться, коли його текст опублікують в офіційній урядовій газеті.

Нагадаємо, збройний заколот почався в Туреччині ввечері 15 липня. Група військових заявила, що бере управління країною в свої руки, щоб забезпечити дотримання конституційних прав громадян. На ранок турецькому уряду вдалося повністю відновити контроль над ситуацією в країні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter