Ердоган оголосив про введення надзвичайного стану в Туреччині

Про це повідомляє Reuters.

Ердоган підкреслив, що цей крок зроблено у повній відповідності з конституцією країни і не порушує закон або базові свободи турецьких громадян.

Згідно з наказом, влада Туреччини зможе в обхід парламенту приймати нові закони і обмежувати або припиняти права й свободи в разі необхідності.

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Ердоган зробив свою заяву в прямому ефірі перед міністрами уряду після засідання Ради національної безпеки, яке тривало майже п'ять годин.