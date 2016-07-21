Ердоган оголосив про введення надзвичайного стану в Туреччині
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про введення надзвичайного стану строком на три місяці для ефективної боротьби з учасниками військового перевороту.
Про це повідомляє Reuters.
Ердоган підкреслив, що цей крок зроблено у повній відповідності з конституцією країни і не порушує закон або базові свободи турецьких громадян.
Згідно з наказом, влада Туреччини зможе в обхід парламенту приймати нові закони і обмежувати або припиняти права й свободи в разі необхідності.
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Ердоган зробив свою заяву в прямому ефірі перед міністрами уряду після засідання Ради національної безпеки, яке тривало майже п'ять годин.
Надзвичайно положення офіційно почнеться, коли його текст опублікують в офіційній урядовій газеті.
Нагадаємо, збройний заколот почався в Туреччині ввечері 15 липня. Група військових заявила, що бере управління країною в свої руки, щоб забезпечити дотримання конституційних прав громадян. На ранок турецькому уряду вдалося повністю відновити контроль над ситуацією в країні.