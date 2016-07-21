У Стамбулі з'явиться "цвинтар зрадників"
Мер Стамбула Кадір Топбаш повідомив, що міська влада виділила місце на кладовище для загиблих під час спроби військового перевороту путчистів, пише Hurriyet Daily News.
«Я наказав виділити місце і назвати його цвинтарем зрадників. Всі, хто будуть відвідувати це місце, будуть проклинати тих, хто похований на ньому, і вони не знайдуть спокою у своїх могилах», - заявив мер Стамбула, повідомляє РБК.
Топбаш також розповів, що влада провінції Орду відмовилися надавати місця для поховань учасників невдалого перевороту. «Одній з сімей довелося забрати тіло і поховати його у власному саду. Я вітаю главу провінції», — заявив мер Стамбула.
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Очільник міста зазначив, що загиблих путчистів не можна ховати на кладовищі безіменних, так як там поховані і релігійні люди. «Я вважають, що [путчисти] не врятуються від потрапляння в пекло. Але ми повинні зробити світ нестерпним для них», — сказав Топбаш.
Востаннє влада Туреччини повідомляла про кількість загиблих путчистів ще в минулі вихідні — тоді йшлося про загибель 104 учасників перевороту.
Нагадаємо, збройний заколот почався в Туреччині ввечері 15 липня. Група військових заявила, що бере управління країною в свої руки, щоб забезпечити дотримання конституційних прав громадян. На ранок турецькому уряду вдалося повністю відновити контроль над ситуацією в країні.