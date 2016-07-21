У Стамбулі з'явиться "цвинтар зрадників"

«Я наказав виділити місце і назвати його цвинтарем зрадників. Всі, хто будуть відвідувати це місце, будуть проклинати тих, хто похований на ньому, і вони не знайдуть спокою у своїх могилах», - заявив мер Стамбула, повідомляє РБК.

Топбаш також розповів, що влада провінції Орду відмовилися надавати місця для поховань учасників невдалого перевороту. «Одній з сімей довелося забрати тіло і поховати його у власному саду. Я вітаю главу провінції», — заявив мер Стамбула.

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Очільник міста зазначив, що загиблих путчистів не можна ховати на кладовищі безіменних, так як там поховані і релігійні люди. «Я вважають, що [путчисти] не врятуються від потрапляння в пекло. Але ми повинні зробити світ нестерпним для них», — сказав Топбаш.

Востаннє влада Туреччини повідомляла про кількість загиблих путчистів ще в минулі вихідні — тоді йшлося про загибель 104 учасників перевороту.

Нагадаємо, збройний заколот почався в Туреччині ввечері 15 липня. Група військових заявила, що бере управління країною в свої руки, щоб забезпечити дотримання конституційних прав громадян. На ранок турецькому уряду вдалося повністю відновити контроль над ситуацією в країні.