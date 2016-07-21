Провал путчу: ЄС закликав Туреччину поважати права людини

Про це йдеться у спільній заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні і єврокомісара з питань політики сусідства і розширення Йоганнеса Гана, повідомляє "Європейська правда".

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"Ми дуже пильно і з стурбованістю стежимо за розвитком подій, що стосуються надзвичайного стану у Туреччині, оголошеного після спроби державного перевороту, який Європейський Союз засуджує", - йдеться у заяві.

Відзначається, що ця декларація з'явилася у зв'язку з недавніми неприйнятними рішеннями в системі освіти, судової системи і ЗМІ.

"Як зазначено у висновках Ради та в обговоренні Єврокомісії на цьому тижні, ми закликаємо владу Туреччини дотримуватися за будь-яких умов верховенства закону, прав людини і основних свобод, включаючи право всіх осіб на справедливий судовий розгляд", - йдеться у документі.

ЄС підкреслює, що оголошення надзвичайного стану дає виконавчій владі широку повноваження, але відповідно до положень Конституції Туреччини, основні фундаментальні права є недоторканними навіть під час надзвичайного стану.

"Президент Ердоган заявив, що цей захід ніяк не відіб'ється на демократії, верховенстві права і основних свободах. Ми дійсно очікуємо, що вони будуть повністю дотримуватися, і що влада буде діяти стримано. У разі тимчасового припинення дії Європейської конвенції про захист прав людини, мають дотримуватися правил, передбачених для такого призупинення", - зазначено у заяві.

Як повідомляв УНІАН, у Туреччині парламент формально схвалив три місяці надзвичайного стану в країні. "За" проголосували 346 депутатів, 115 – проти. Як пояснив президент країни Реджеп Таїп Ердоган, подібний режим дозволить владі діяти швидше та ефективно викоренити прихильників путчу. Країна також призупиняє низку своїх зобов'язань за Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.