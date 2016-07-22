У першому турі виборів генсека ООН переміг португалець

Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Друге місце посів колишній президент Словенії Данило Тюрк, третє - генеральний директор ЮНЕСКО Ірина Бокова з Болгарії, на четвертому - колишній міністр закордонних справ Сербії Вук Єремич, а також нинішній глава МЗС Македонії Срджан Керім. П'яте місце посів колишній прем'єр-міністр Нової Зеландії Хелен Елізабет Кларк.

Гутерреш з 1995-го по 2002 рік обіймав посаду прем'єр-міністра Португалії. У 2005 році став Верховним комісаром ООН у справах біженців.

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У цілому на посаду генсека ООН претендують 12 осіб. Генеральний секретар обирається строком на п'ять років з можливістю переобрання. Перший відбірковий тур покликаний продемонструвати симпатії членів Радбезу ООН, щоб надалі скоротити довгий список претендентів.

Наразі головною посадовою особою організації є Пан Гі Мун, який у 2007 році змінив на цій посаді Кофі Аннана.