ООН назвала напад в Орландо терактом

СБ назвав напад в Орландо терористичним актом, передає Центр новин ООН. Члени Радбезу і генеральний секретар ООН Пан Гі Мун висловили глибокі співчуття сім'ям жертв і заявили про солідарність з урядом і народом Сполучених Штатів.

Голова 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Могенс Люккетофт назвав цей злочин найбільш кровопролитним випадком масового розстрілу людей однією людиною в історії Сполучених Штатів.

Перший заступник Генерального секретаря ООН Ян Еліассон закликав не піддаватися на провокаційний посил цього акту насильства.

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"Особи, які вчинили цей акт хотіли нас залякати і змусити побачити ворогів у певній групі людей. Ми повинні набратися мужності і виступити на захист наших цінностей, нашої переконання, що всі люди рівні. Якщо ми станемо на слизьку доріжку поділу людей за окремими категоріями, нас чекає небезпечне майбутнє", - сказав Ян Еліассон.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня Омар Матін прийшов в клуб Pulse з пістолетом і багатозарядної гвинтівкою і відкрив вогонь по відвідувачах. Матін вбив 49 осіб і поранив ще 53, після чого його самого застрелив поліцейський спецназ. Він встиг подзвонити в поліцію і заявити про свою приналежність до ісламістських терористичних організацій, але влада стверджує, що він лише потрапив під вплив екстремістської пропаганди.