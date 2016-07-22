У мережі запустили спеціальний хештег для порятунку громадян в Мюнхені

Для тих, хто не може швидко дістатися до свого будинку або є приїжджим в соцмережах запущено хештег #opendoors, пише ТСН.

Завдяки йому люди зможуть знайти укриття поблизу і врятуватися.

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Раніше такий же хештег використовувався під час терактів в Парижі в листопаді минулого року і під час теракту в Ніцці.

Як повідомляв УНІАН, сталася стрілянина в торговому центрі Olympic. За даними МВС Баварії, три людини загинули. На даний момент в Мюнхені повністю припинено рух громадського транспорту у зв'язку з тим, що зловмисник міг сховатися в підземці.