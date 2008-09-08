Прем'єр-міністрові Таїланду загрожує відставка за участь у кулінарному шоу

Прем`єр-міністра Таїланду можуть відправити у відставку через участь у кулінарному телешоу

Останні дні в країні проходять акції протесту опозиції. Їх учасники вимагають відставки уряду на чолі з Самаком Сунтараветом. Проте він відмовився йти. Тепер відправити прем`єра у відставку може суд. Причиною стало те, що Сунтаравет до вступу до посади вів кулінарне телешоу і ще кілька разів брав участь в ньому вже після обрання на пост глави уряду. Згідно із законом держчиновники в Таїланді не можуть займатися комерційною діяльністю. Якщо Конституційний суд визнає Сунтаравета винним, то він буде вимушений піти у відставку.

Акції протесту опозиції не припиняються в Таїланді з 26 серпня.

Эхо Москвы