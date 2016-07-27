Трамп готовий розглянути визнання Криму російською територією в разі перемоги на виборах - ЗМІ

Як повідомляє американське видання Politico, Трамп готовий скасувати санкції, введені проти Росії через агресію в Україні.

Кандидат від республіканської партії готовий розглянути визнання Криму російською територією у разі обрання наступним президентом Сполучених Штатів.

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Під час різнотематичної прес-конференції, Трамп говорячи про свою позицію щодо Криму та Росії, заявив, що він "розглянув би це", маючи на увазі визнання Криму російським та зняття з Росії санкцій.

Видання зазначає, що Кримський півострів був частиною України впродовж десятків років, але президент Російської Федерації Володимир Путін анексував цю територію у березні 2014 року після народного повстання, яке скинуло проросійський уряд у Києві.

Сполучені Штати разом з Європейським Союзом відмовилися визнавати анексію або референдум, який був покликаний "легатимізувати" анексію, та запровадили санкції проти російських державних банків та корпорацій.

Як повідомляв УНІАН, представники чинної влади США неодноразово офіційно заявляли, що санкції, запроваджені через анексію Криму, не будуть скасовані поки Росія не здійснить деокупацію півострова.