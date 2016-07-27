Комітет ООН розгляне доповідь України, у якій йдеться про погіршення становища нацменшин в окупованому Криму

Як повідомляє Центр новин ООН, в серпні Комітет ООН з ліквідації расової дискримінації розгляне періодичні доповіді Греції, Великобританії, Парагваю, Південної Африки, Лівану, України, Шрі-Ланки та Пакистану.

В ООН відзначили, що всі перераховані вище країни є учасницями міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації і повинні регулярно надавати звіти відповідному комітету.

«Україна є країною з надзвичайно багатими і різноманітними культурними традиціями. За час незалежності в Україні були відсутні конфлікти на етнічному, національному або культурному ґрунті», - йдеться в доповіді України.

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У документі також повідомляється, що в 2012 році в країні набув чинності закон про запобігання дискримінації.

Разом з тим, в доповіді наголошується, що у зв'язку з подіями в Донецькій і Луганській областях збір інформації там був утруднений. Автори документа також стверджують, що в результаті тимчасової окупації Російською Федерацією Автономної Республіки Крим ситуація із забезпеченням прав національних меншин там погіршилася.

Комітет з ліквідації расової дискримінації збереться для розгляду доповідей країн 2 серпня. Доповідь України буде представлена 11 і 12 серпня.