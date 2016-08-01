У Ріо обвалився стапель для водних видів спорту

У Ріо-де-Жанейро частково обвалився похилий майданчик, призначений для проведення змагань у вітрильних видах спорту на Олімпійських іграх.

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Прес-секретар оргкомітету Ігор-2016 Філіп Уілкінсон заявив, що в обваленні конструкції винні високі хвилі і шторм, що прийшли в Ріо в суботу.

За словами Уілкінсона, з підрядником вже зв'язалися, і він зобов'язався за чотири дні повністю відремонтувати тимчасову споруду у приморській спортивній зоні Марина-да-Глоріа.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, однак експерти знову ставлять питання про якість будівництва спортивних об'єктів в Бразилії.

Змагання у вітрильних дисциплінах на Олімпіаді почнуться 8 серпня. Як відомо, церемонія відкриття Ігор відбудеться у п'ятницю.

Видання повідомило, що розгул стихії на вихідних також звинувачують у затопленні телестудії на знаменитому пляжі Копакабана біля волейбольної арени.

Якість будівництва спортивних об'єктів у Ріо піддається критиці з квітня, коли обвалилася піднята над рівнем землі велодоріжка. Цей інцидент призвів до загибелі двох людей.