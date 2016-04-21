У Ріо-де-Жанейро обвалилася побудована до Олімпіади велодоріжка, є загиблі (фото, відео)

В результаті інциденту загинули дві людини, пише Bloomberg.

Обвалилося близько 50 метрів велодоріжки після того, як сильна хвиля вдарила опори, які її підтримують. Під час інциденту на велодоріжці знаходилися п'ять осіб.

Як зазначає видання Globo, загиблими виявилися двоє чоловіків — 54-річний Едуардо Маринью Альбукерке і ще один чоловік у віці 40-50 років, чия особа поки не встановлена.

Велодоріжка була відкрита в січні, її будівництво обійшлося в $12,7 млн.

Як зазначає Bloomberg, після відкриття доріжка користувалася популярністю як у місцевих жителів, так і у туристів. Вона починається в престижному районі Леблон, проходить повз мальовничі ділянки пляжу і закінчується в районі Сан-Конраду.