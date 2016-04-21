У Ріо-де-Жанейро обвалилася побудована до Олімпіади велодоріжка, є загиблі (фото, відео)
22:53, 21 квітня 2016Світ
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У Ріо-де-Жанейро обвалилася велосипедна доріжка, побудована до Олімпійських ігор уздовж набережної.
REUTERS
В результаті інциденту загинули дві людини, пише Bloomberg.
Обвалилося близько 50 метрів велодоріжки після того, як сильна хвиля вдарила опори, які її підтримують. Під час інциденту на велодоріжці знаходилися п'ять осіб.
REUTERS
Як зазначає видання Globo, загиблими виявилися двоє чоловіків — 54-річний Едуардо Маринью Альбукерке і ще один чоловік у віці 40-50 років, чия особа поки не встановлена.
Велодоріжка була відкрита в січні, її будівництво обійшлося в $12,7 млн.
REUTERS
Як зазначає Bloomberg, після відкриття доріжка користувалася популярністю як у місцевих жителів, так і у туристів. Вона починається в престижному районі Леблон, проходить повз мальовничі ділянки пляжу і закінчується в районі Сан-Конраду.
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