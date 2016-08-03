Міністр оборони Китаю закликав готуватися до "народної війни на морі"
01:08, 03 серпня 2016Світ
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Громадяни Китаю повинні готуватися до "народної війни на морі" для захисту суверенітету країни.
REUTERS
Про це заявив міністр оборони КНР Чан Ваньцюань, передає агентство Сіньхуа.
Глава оборонного відомства провів інспекцію у прибережних районах провінції Чжецзян на сході Китаю. Міністр відзначив наявність серйозних загроз національній безпеці, особливо з боку моря.
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Ваньцюань зазначив, що військові, поліція і народ повинні готуватися до мобілізації для захисту суверенітету й територіальної цілісності країни.
Також він розпорядився просувати заняття з цивільної оборони для громадян Китаю.
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