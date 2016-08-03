Міністр оборони Китаю закликав готуватися до "народної війни на морі"

Про це заявив міністр оборони КНР Чан Ваньцюань, передає агентство Сіньхуа.

Глава оборонного відомства провів інспекцію у прибережних районах провінції Чжецзян на сході Китаю. Міністр відзначив наявність серйозних загроз національній безпеці, особливо з боку моря.

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Ваньцюань зазначив, що військові, поліція і народ повинні готуватися до мобілізації для захисту суверенітету й територіальної цілісності країни.

Також він розпорядився просувати заняття з цивільної оборони для громадян Китаю.