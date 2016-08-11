Клінтон звинуватила Трампа в постійних закликах до насильства

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Напередодні Трамп заявив, що Клінтон має намір скасувати Другу поправку до конституції США, що гарантує право громадян на носіння та зберігання зброї, і закликав прихильників поправки зробити щось, щоб не допустити кандидата від демократів до влади.

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"Його постійні твердження про те, що більше країн повинні мати ядерну зброю, і ось тепер його черговий заклик до насильства. Кожен з цих випадків показує, що у Дональда Трампа не той характер, щоб стати президентом і верховним головнокомандувачем Сполучених Штатів", - заявила Клінтон на мітингу в штаті Айова.

За її словами, Трамп перейшов межу, і його висловлювання можуть мати серйозні наслідки.

Висловлювання Трампа про Другій поправці викликали бурхливу полеміку в США. Сенатор-демократ Кріс Мерфі побачив у заяві кандидата заклик до вбивства, а представник агіткампанії Клінтон Роббі Мук назвав заяви кандидата-мільярдера небезпечними.

Сам же Дональд Трамп пояснив, що його слова не були закликом до насильства проти кандидата від демократів, а він лише закликав прихильників Другої поправки організуватися і проголосувати, щоб врятувати конституцію США.