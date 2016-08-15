Щонайменше 25 осіб загинули в Пакистані внаслідок падіння автобуса в ущелину
06:19, 15 серпня 2016Світ
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Щонайменше 25 осіб, в тому числі жінки і діти, загинули внаслідок падіння автобуса в ущелину в пакистанському штаті Азад Кашмір.
aa.com.tr
Про це повідомляє агентство Anadolu з посиланням на поліцію.
Ще 20 осіб отримали поранення. Зазначається, що кілька поранених перебувають у критичному стані.
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Всього в автобусі, який перевозив гостей на весіллі, перебувало понад 50 пасажирів.
За словами керівника поліції водій не зміг впоратися з керуванням при входженні в крутий поворот на гірській трасі.
Раніше УНІАН повідомляв, що у Перу в результаті лобового зіткнення двох автобусів загинули 17 людей і більше 40 отримали поранення.
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