Щонайменше 25 осіб загинули в Пакистані внаслідок падіння автобуса в ущелину

Про це повідомляє агентство Anadolu з посиланням на поліцію.

Ще 20 осіб отримали поранення. Зазначається, що кілька поранених перебувають у критичному стані.

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Всього в автобусі, який перевозив гостей на весіллі, перебувало понад 50 пасажирів.

За словами керівника поліції водій не зміг впоратися з керуванням при входженні в крутий поворот на гірській трасі.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Перу в результаті лобового зіткнення двох автобусів загинули 17 людей і більше 40 отримали поранення.