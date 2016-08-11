В результаті зіткнення двох автобусів в Перу загинули 17 осіб

Про це повідомляє AP з посиланням на місцевих медиків, передає DT.ua.

"Принаймні 17 людей загинули і десятки отримали поранення після лобового зіткнення двох автобусів на перуанському шосе", - йдеться в повідомленні.

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За словами лікаря Хуана Хосе Агуардо, понад 40 поранених були доставлені в лікарню в місті Наска.

У поліції розповіли, що ДТП сталося в середу зранку за місцевим часом. Один з автобусів прямував з південної частини міста Куско в Ліму, а інший їхав в південному напрямку з міста Іка.

Серед загиблих - обидва водія, а також турист з Бразилії. Поліція встановлює причину аварії, а також працює над упізнання жертв.