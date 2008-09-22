У Китаї вже 13 тисяч дітей отруїлися токсичною молочною сумішшю
Четверо немовлят померли
У Китаї кількість дітей, які отруїлися токсичною молочною сумішшю, зросла до 12 тисяч 892.
Міністерство охорони здоров`я країни повідомило, що 104 дитини перебувають у критичному стані. Четверо немовлят померли, передає Бі-Бі-Сі.
Діти отруїлися токсичною речовиною меламін, що містилася в молочних сумішах кількох провідних китайських виробників.
Прем`єр-міністр Китаю ВЕНЬ Цзябао відвідав хворих дітей у Пекіні і запевнив, що уряд посилить контроль над безпекою продуктів харчування.
Меламін - токсична речовина, яку використовують при виробництві пластмас. Припускають, що його додавали до розведеного водою молока, щоб підвищити в ньому вміст білків.
Китай проводить загальнонаціональну кампанію з перевірки виробників молокопродуктів на предмет відповідності стандартам їхніх товарів і технології виробництва. Наразі відомо про 22 китайські компанії, що випускали небезпечне молоко.
За виробництво отруєного молочного порошку в Китаї вже затримано 19 осіб, відкликано близько 700 тонн неякісного продукту.