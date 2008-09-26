Москва вважає, що без її згоди вартість оренди для ЧФ РФ не зміниться

Росія розраховує, що навіть якщо Україна достроково погасить державний борг, то ціна за оренду баз Чорноморським флотом РФ у Криму не зміниться і залишиться на рівні 98 млн. доларів на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час телемосту Київ-Москва сказав посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ РФ Володимир ДОРОХІН.

Він зазначив, що під час переговорів у Києві звернувся до представників МЗС України з проханням надати інформацію про бачення українською стороною цінового питання.

Дипломат вважає, що питання про дострокове погашення Україною державного боргу має розглядати Міністерство фінансів РФ. «Я не знаю, можливо це чи ні», - сказав В.ДОРОХІН.

Він зазначив, що кілька років тому Росія хотіла погасити достроково свій державний борг Паризькому клубу за рахунок доходів від продажу енергоносіїв. За його словами, для вирішення цього питання було витрачено два роки переговорів, і Росія заплатила пеню за дострокове погашення.

«Навіть якщо це відбудеться (дострокове погашення держборгу – УНІАН), у нашому розумінні питання про розмір залишається незмінним – у базовій угоді написано, якщо борги закінчуються, то суму 98 млн. доларів Росія продовжуватиме виплачувати. Для того, щоб це змінити, треба, щоб Росія погодилася», - наголосив В.ДОРОХІН.

Водночас, відповідаючи на уточнююче запитання, на яку суму Україна хотіла б підвищити орендну плату для ЧФ РФ, він відповів: «Досі українських пропозицій на столі немає». При цьому він сказав, що в будь-якому разі йдеться про збільшення орендної плати.

Як повідомляв УНІАН, глава Української держави Віктор ЮЩЕНКО просив Кабмін врахувати в держбюджеті на 2009 рік кошти на погашення державного боргу перед Російською Федерацією. Йдеться про 5,8 млрд. грн. На думку Президента, це дасть змогу Україні вже 2009 року перейти на ринкові умови надання РФ в оренду землі та іншого майна для перебування ЧФ і отримати реальну плату за забруднення природного середовища і використання радіочастотного ресурсу України. За попередніми розрахунками, це 7,5 млрд. грн., які ми зможемо отримати вже до кінця 2009 року і отримувати щороку до 2017 року. Крім того, мільярдні суми отримає також місцевий бюджет АРК.

Проте 13 вересня представник Секретаріату Президента заявив, що уряд у підготованому проекті держбюджету України на 2009 рік не врахував цю пропозицію Президента.

Водночас міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО заявив, що Кабінет Міністрів України доручив МЗС, Міністерству фінансів, Міністерству економіки та іншим відомствам вивчити питання про можливість відшкодування Росії 2009 року державного боргу в розмірі 1,3 млрд. доларів.