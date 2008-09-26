Буш захистив Іран від нападу Ізраїлю

Президент США Джордж Буш не дав згоди на військову операцію, яку планував Ізраїль для знищення ядерних об`єктів в Ірані. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на неназвані джерела в європейських дипломатичних колах.

Як стало відомо газеті, про майбутню військову акцію Бушу повідомив 14 травня прем`єр-міністр Ізраїлю Ехуд Ольмерт під час візиту президента США до Ізраїлю на святкування 60-річчя єврейської держави. За даними газети, Буш дав зрозуміти, що позиція нинішньої американської адміністрації з цього питання переглянута не буде.

Джерела видання повідомили, що відмова США підтримати ізраїльську військову операцію проти Ірану зумовлена двома причинами.

По-перше, Вашингтон побоюється дій з боку Тегерана, зокрема нападів на американські війська в Іраку бойовиків шиїтів, лояльних Ірану. Крім того, експерти попереджають про можливе проникнення бойовиків ліванської шиїтської організації "Хезбалла" на територію США для здійснення терактів. У Канаді, як зазначають експерти, багато вихідців з Лівану, серед яких можуть бути прихильники "Хезбалли", готові перетнути кордон США. Крім того, Іран може ускладнити доставку нафти з Перської затоки.

По-друге, Сполучені Штати сумніваються в успіхові самої ізраїльської операції, оскільки іранські ядерні об`єкти розосереджені по території країни, а частина з них знаходиться в укріплених бункерах. Водночас, офіційно Буш не заявляв про те, що відкидає можливість військового рішення іранської проблеми.

США і Ізраїль звинувачують Іран в намірі створити ядерну зброю. Тегеран заперечує існування у нього таких планів і наполягає на виключно мирній спрямованості своїх досліджень в ядерній галузі.

Лента.ру