Російських миротворців у буферній зоні в Грузії замінять спостерігачі ЄС

Понад 140 спостерігачів військової місії Євросоюзу з 22 країн замінять російських миротворців у буферній зоні між Грузією та Південною Осетією.

Про це повідомив начальник тимчасового прес-центру миротворчих сил у Південній Осетії підполковник Віталій МАНУШКО, повідомляє «Эхо Москвы».

За його словами, згідно з наявними на даний момент попередніми домовленостями, планується відкрити два польові офіси Європейської військової місії, в місті Горі й у Багалеті, в кожному офісі планується розмістити до 70 спостерігачів.

Водночас, заступник начальника російського Генштабу Анатолій НОГОВІЦИН повідомив, що ЄС має намір збільшити число спостерігачів.

За його словами, "представників Євросоюзу певною мірою лякає сам механізм передачі повноважень, а також питання про те, як утримати під контролем ситуацію в регіоні".