Пакистан вперше визнав наявність бойовиків "Ісламського держави" на своїй території

Представник збройних сил заявив, що армія заарештувала понад 300 членів "Ісламської держави", включаючи їх місцевого лідера, передає Бі-бі-сі.

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За словами генерал-лейтенанта Асіма Баджви, пакистанські військові зуміли запобігти нападу на аеропорт і іноземні посольства в Ісламабаді, який планувало це екстремістське угрупування.

Він відкинув домагання ісламістів, які взяли на себе відповідальність за вибух бойовика-смертника в лікарні міста Кветти в серпні. Тоді в столиці провінції Белуджистан загинуло понад 70 осіб.