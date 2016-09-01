Пакистан вперше визнав наявність бойовиків "Ісламського держави" на своїй території
21:27, 01 вересня 2016Світ
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Військові Пакистану вперше визнали факт наявності на території країни бойовиків "Ісламської держави", проте стверджують, що армії вдалося приборкати цю групу.
REUTERS
Представник збройних сил заявив, що армія заарештувала понад 300 членів "Ісламської держави", включаючи їх місцевого лідера, передає Бі-бі-сі.
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За словами генерал-лейтенанта Асіма Баджви, пакистанські військові зуміли запобігти нападу на аеропорт і іноземні посольства в Ісламабаді, який планувало це екстремістське угрупування.
Він відкинув домагання ісламістів, які взяли на себе відповідальність за вибух бойовика-смертника в лікарні міста Кветти в серпні. Тоді в столиці провінції Белуджистан загинуло понад 70 осіб.
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