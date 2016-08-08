Теракт у Пакистані: кількість загиблих зросла до 70, понад сотня поранених

Представник урядової лікарні, де стався вибух, повідомив про щонайменше 70 загиблих та більше ніж 112 поранених. Про це повідомляє Reuters.

Вибух здійснив смертник у натовпі людей, які зібралися біля урядової лікарні екстреної допомоги. Серед натовпу переважали юристи та журналісти. Люди супроводжували тіло відомого адвоката Білала Анвара Касі, застреленого раніше у понеділок.

Раніше повідомлялося про 50 загиблих та десятки поранених.

Раніше міністр охорони здоров'я провінції Белуджистан Рехмат Салех Балок заявляв, що "багато людей поранено, тому кількість загиблих може зростати".

Відповідальність за вибух на себе взяло угрупування "Джаамат-ур-Ахрар", яке має відношення до ісламістських бойовиків Талібану.

Як зазначає видання, не одразу було зрозуміло, чи саме це угрупування здійснило теракт, тому що у минулому його представники заявляли про вчинення нападів, коли насправді "Джаамат-ур-Ахрар" не мав ніякого відношення до тих атак.

Минулого тижня Сполучені Штати додали це угрупування до списку міжнародних терористів і ввели щодо нього санкції.