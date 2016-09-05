У Франції попереджають про високу ймовірність проникнення бойовиків ІД до Тунісу і Єгипту
23:56, 05 вересня 2016Світ
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Міністр оборони Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив про високу ймовірність масового проникнення бойовиків угруповання "Ісламська держава" з Лівії в сусідні країни регіону, в тому числі в Туніс і Єгипет.
REUTERS
Про це повідомляє ТСН з посиланням на Le Figaro.
"Ми повинні серйозно поставитися до загрози розповзання терористів", — заявив глава військового відомства.
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На думку міністра, проникненню бойовиків можуть сприяти існуючі між північноафриканськими країнами розбіжності.
Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Туреччини заявив, що турецькі сили і сирійські повстанці вигнали екстремістське угруповання "Ісламська держава" з останніх районів сирійсько-турецького кордону, що перебували під його контролем.
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