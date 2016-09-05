У Франції попереджають про високу ймовірність проникнення бойовиків ІД до Тунісу і Єгипту

Про це повідомляє ТСН з посиланням на Le Figaro.

"Ми повинні серйозно поставитися до загрози розповзання терористів", — заявив глава військового відомства.

Читайте такожВлада Франції обмежила зйомки сцен з насильством для кінофільмів

На думку міністра, проникненню бойовиків можуть сприяти існуючі між північноафриканськими країнами розбіжності.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Туреччини заявив, що турецькі сили і сирійські повстанці вигнали екстремістське угруповання "Ісламська держава" з останніх районів сирійсько-турецького кордону, що перебували під його контролем.