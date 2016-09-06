Клінтон заявила про загрозу втручання Росії в процес виборів президента США

Про це заявила кандидат у президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон, повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg.

Відзначаючи, що спроба іноземного маніпулювання американської політичної системою «майже не вкладається в голові», Клінтон заявила, що президент Росії і його помічники, імовірно, вважають, що вони отримають деяку вигоду.

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«Ми повинні чітко усвідомлювати, що ми не дозволимо нікому втручатися», - сказала Клінтон журналістам, які супроводжують її в ході кампанії на Середньому Заході.

Кандидат від Демократів не назвала якихось конкретних кроків, які вона планує зробити по захисту від іноземного втручання, але процитувала вислів президента США Барака Обами про те, що США мають широкі можливості, як для захисту, так і для нападу, і закликала всі країни вжити заходів проти розпалювання холодної війни в кіберпросторі.