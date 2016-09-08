На канатній дорозі на Монблані застрягли близько 110 людей
23:51, 08 вересня 2016Світ
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У Франції близько 110 осіб застрягли в 36 кабінках на канатній дорозі в гірському масиві Монблан через технічні неполадки.
twitter.com/Heart4CNews
Про це повідомляє Reuters.
Канатна дорога, що з'єднує вершини Егюій-дю-Міді (3842 метра) і Хельбронер (3462 метра), зупинилася близько 17:30 за місцевим часом 8 вересня.
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chamonix.net
Рятувальники з Франції та Італії почали операцію з евакуації людей, проте, як повідомляє італійське агентство ANSA, вона була призупинена через погодні умови.
65 людей вдалося евакуювати до приходу ночі.
Тим, хто залишився в кабінках доставили ковдри та їжу. Поряд чергують загони рятувальників.
Операція по евакуації продовжиться зранку в п'ятницю, 9 вересня.
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