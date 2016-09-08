На канатній дорозі на Монблані застрягли близько 110 людей

Про це повідомляє Reuters.

Канатна дорога, що з'єднує вершини Егюій-дю-Міді (3842 метра) і Хельбронер (3462 метра), зупинилася близько 17:30 за місцевим часом 8 вересня.

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Рятувальники з Франції та Італії почали операцію з евакуації людей, проте, як повідомляє італійське агентство ANSA, вона була призупинена через погодні умови.

65 людей вдалося евакуювати до приходу ночі.

Тим, хто залишився в кабінках доставили ковдри та їжу. Поряд чергують загони рятувальників.

Операція по евакуації продовжиться зранку в п'ятницю, 9 вересня.