"Режисура гідна похвали": у КНДР тисячі людей зібрали на мітинг на підтримку ядерних випробувань (фото)

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на ВВС.

Як зазначається мітинг був добре зрежисований. Люди зібралися на головній площі міста, щоб вислухати урочисті промови, присвячені вибуху на ядерному полігоні.

Влада КНДР заявила, що 9 вересня країна успішно провела п'яте в своїй історії випробування ядерної зброї. В офіційному повідомленні, оприлюдненому в ефірі державного телебаченням КНДР, було сказано, що була підірвана найпотужніша боєголовка в історії ядерної програми країни.

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Цей вибух засудили багато країн, зокрема США, Китай, Японія, Росія та Південна Корея, а також міжнародні організації, в першу чергу міжнародне агентство з атомної енергії.

Крім того, Рада безпеки ООН після цього зібралася на термінове засідання.