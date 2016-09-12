КНДР готова до нового ядерного випробування - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap.

Так, за даними джерел в уряді Південної Кореї, Пхеньян може скористатися тунелем на полігоні в горах, який раніше не використовувався.

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Нагадаємо, 9 вересня КНДР провела найпотужніші у своїй історії ядерні випробування. Вони призвели до землетрусу магнітудою 5,3.

Після цього Рада Безпеки ООН оголосила про запровадження нових санкцій проти Північної Кореї.

Пізніше також стало відомо, що військові Південної Кореї розробили план бомбардувань Пхеньяну на випадок, якщо КНДР проявить ознаки готовності нанести ядерний удар.