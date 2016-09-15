До 2020 року кожен населений пункт ЄС забезпечать безкоштовним Wi-Fi - Юнкер

Про це заявив 14 вересня голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер під час щорічного виступу в Європейському парламенті, передає DT.ua.

"Ми пропонуємо сьогодні обладнати кожне європейське село і кожне місто безкоштовним бездротовим доступом в Інтернет навколо головних центрів суспільного життя до 2020 року", - сказав Юнкер.

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Крім того, до 2025 року в Євросоюзі планують повністю розгорнути систему п'ятого покоління мобільного зв'язку – 5G, йдеться в стенограмі його виступу, опублікованому на сайті Єврокомісії.

"Цифрові технології та цифрові комунікації пронизують всі аспекти життя. Всі вони вимагають доступу до високошвидкісного Інтернету. Ми повинні бути підключені. Наша економіка потребує. Люди потребують цього", - сказав Юнкер.

За його словами, інвестиції в зв'язок, нові мережі і комплекс послуг у цій сфері дозволить створити додатково 1,3 мільйона робочих місць вже у найближче десятиліття.

Раніше УНІАН повідомляв, що у своєму зверненні до Європейського парламенту, президент Єврокомісії оголосить про плани з об'єднання Європи. За його словами, Європейський союз переживає екзистенційну кризу.