У центрі Москви знайдено застреленим чиновника Управління справами Путіна - ЗМІ
У центрі Москви знайдено мертвим генерального директора підприємства "Президент-Сервіс" Управління справами президента Росії Дмитра Крюкова.
Про це повідомило агентству ТАСС джерело в російських правоохоронних органах.
"Він був знайдений в будівлі центрального офісу компанії на Арбаті 54/2, будова 1", - повідомило джерело.
За попередніми даними, Крюков покінчив з собою.
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На місці працює слідчо-оперативна група, з'ясовуються обставини події.
За вказаною адресою розташований центральний офіс ФДУП "Президент-Сервіс" Управління справами президента. Компанія займається наданням послуг, у тому числі туристичних.
Як повідомила РІА"Новости" прес-секретар Управління справами російського президента Олена Крилова, управсправами президента Олександр Колпаков поінформований "про факт події".