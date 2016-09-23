У центрі Москви знайдено застреленим чиновника Управління справами Путіна - ЗМІ

Про це повідомило агентству ТАСС джерело в російських правоохоронних органах.

"Він був знайдений в будівлі центрального офісу компанії на Арбаті 54/2, будова 1", - повідомило джерело.

За попередніми даними, Крюков покінчив з собою.

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На місці працює слідчо-оперативна група, з'ясовуються обставини події.

За вказаною адресою розташований центральний офіс ФДУП "Президент-Сервіс" Управління справами президента. Компанія займається наданням послуг, у тому числі туристичних.

Як повідомила РІА"Новости" прес-секретар Управління справами російського президента Олена Крилова, управсправами президента Олександр Колпаков поінформований "про факт події".