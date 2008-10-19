Влада КНДР готується зробити важливе повідомлення

Влада Північної Кореї має намір найближчим часом зробити важливе повідомлення, повідомляє японська газета Yomiuri Shimbun з посиланням на джерела в зовнішньополітичному відомстві.

За даними видання, передає AFP, співробітникам дипкорпусу КНДР за кордоном розіслано спеціальне попередження, в якому їм рекомендовано утриматися від тривалих поїздок і приготватися до отримання важливого повідомлення. Інша японська газета - The Sankei, що посилається на представників Міноборони Японії, пише, що повідомлення буде зроблено у понеділок, 20 жовтня. З понеділка, відзначає видання, КНДР введе заборону на в`їзд до країни громадян іноземних держав, повідомляє AP.

Джерела Yomiuri Shimbun припустили, що очікуване повідомлення може бути пов`язане зі здоров`ям лідера КНДР Кім Чен Іра або з відносинами з Південною Кореєю. The Sankei, у свою чергу, пише, що повідомлення може бути пов`язане з переворотом у КНДР.

Інформацію про інструкцію, поширену серед північнокорейських дипломатів, підтвердили і співробітники спецслужб Південної Кореї. Їм також важко припустити, про яке повідомлення йде мова.

Лента.ру нагадує, що західні ЗМІ останнім часом активно обговорювали питання про стан здоров`я Кім Чен Іра, який довгий час не з`являвся на публіці. На початку жовтня КНДР опублікувала фотографії Кім Чен Іра, який відвідує розташування однієї з військових частин. Проте відразу ж після публікації достовірність цих знімків була поставлена експертами під сумнів.