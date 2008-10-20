Всесвітній фонд дикої природи заявляє про те, що потепління відбувається швидше, ніж прогнозували раніше.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомляє сьогодні бельгійська версія сайту Всесвітнього фонду з посиланням на доповідь “Кліматичні зміни: більше, сильніше, швидше”.

Згідно з даними Всесвітнього фонду, враховуючи нинішні темпи глобального потепління клімату, можна очікувати повне зникнення льоду влітку на Північному полюсі вже в період з 2013 по 2040 роки, або на 30 років раніше, ніж це передбачала міжурядова група експертів щодо еволюції кліматичних змін при ООН в своїй доповіді в 2007 році.

При цьому, експерти фонду передбачають, що до кінця цього століття рівень моря підніметься на 1,2 метра, або вдвічі більше, ніж це прогнозували експерти ООН (59 см. – УНІАН).

На переконання фахівців фонду, це призведе до того, що прибережні райони матимуть більше ризиків підтоплення, а зони навколо Середземного моря – триваліші періоди засухи.

У доповіді також зазначається, що кліматичні зміни торкнуться і Бельгії: зросте кількість та сила циклонів в Північному морі, зросте швидкість вітру, зросте кількість дощів та вміст озону в атмосфері влітку, зросте температура Чорного та Балтійського морів, при цьому, швидкість зростання температури не дозволить рибам та рослинному світу цих морів адаптуватися, що призведе до зміни екосистем морів.

У зв’язку з новими даними, Всесвітній фонд дикої природи закликає Єврокомісію зменшити викиди СО2 в атмосферу до 2020 року щонайменше на 30% порівняно з 1990 роком. Крім того, доповідь закликає ЄС допомогти країнам, що розвиваються, зменшувати викиди СО2 в атмосферу.

Як повідомляв УНІАН, в березні 2007 року Європейська Рада (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) на своєму засіданні схвалили рішення про зменшення до2020 року викидів СО2 в атмосферу на 20% порівняно з 1990 роком, збільшити частку виробництва електроенергії з відновлювальних джерел до 20% та на 20% покращити ефективність використання енергоресурсів.

Під час останнього засідання Європейської Ради 15-16 жовтня лідерам ЄС не вдалося знайти компромісу щодо пакета законодавства про енергетику та кліматичні зміни, зокрема, через позицію 9-ти країн, які були не задоволені запропонованими змінами. Прем’єр Італії Сільвіо БЕРЛУСКОНІ навіть погрожував накласти вето на цей пакет, який, за його словами, є занадто дорогим в умовах світової фінансової кризи. В результаті рішення було відкладено до грудневого самміту ЄС, до якого французьке президентство та Єврокомісія мають підготувати пропозиції, які б враховували специфіку кожної країни-члена ЄС та співвідношення вартість/ефективність.