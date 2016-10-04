У США висловили жаль з приводу рішення Росії вийти з угоди про утилізацію плутонію

Із заявами про розчарування з цього приводу виступили речники Білого дому Джош Ернест і Державного департаменту Елізабет Трюдо, повідомляє Радіо Свобода.

Обидва також заявили, що США будуть і далі виконувати цю угоду зі свого боку, і висловили сподівання, що Росія все-таки теж буде виконувати її.

При цьому обидва речники не стали коментувати вимог, які Росія висунула до США і на яких вона, як мовиться в поданому до парламенту законопроекті, буде готова поновити чинність угоди про утилізацію збройового плутонію.

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Як повідомляв УНІАН, Росія призупинила дію міжурядової угоди з США про утилізацію плутонію, який використовується у виробництві ядерної зброї.

Документ був підписаний у 2000 році. Угода передбачає утилізацію більш ніж 34 тонн радіоактивних матеріалів з кожної сторони. У квітні 2016 року Путін заявив, що американська сторона не виконує своїх зобов'язань за цією угодою.

За словами Путіна, американська сторона проводить утилізацію не шляхом перетворення збройового плутонію в паливо для АЕС, залишаючи можливість видобути і переробити радіоактивний матеріал.

США тоді відкинули звинувачення в порушенні угоди, вказавши, що документ припускає застосування іншої технології для утилізації збройового плутонію. Американська влада також зазначила, що нова технологія обійдеться значно дешевше і дозволить швидше утилізувати заплановані обсяги.