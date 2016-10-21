FT назвала противника введення санкцій проти Росії через Сирію

Однак у підсумку перемогла точка зору італійського прем'єр-міністра Маттео Ренці, який заявив, що не розуміє, як нові санкції допоможуть встановленню миру в Сирії, передає РБК з посиланням на FT.

"Я думаю, що немає сенсу включати в підсумкову заяву згадку про санкції", - заявив Ренці.

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В результаті був прийнятий текст, в якому йшлося про те, що ЄС "розглядає всі можливі заходи на випадок продовження нинішньої жорстокості".

У документі йдеться про те, що країни Євросоюзу "рішуче засуджують атаки урядових військ та його союзників – особливо Росії – на цивільне населення в Сирії".

Тобто на саміті не було прийнято рішень про санкції щодо Росії у зв'язку з її діями у Сирії.

Раніше Верховний представник ЄС з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні наголошувала, що учасники саміту Євросоюзу не будуть приймати рішень щодо санкцій проти Російської Федерації.