Учасники саміту ЄС не прийматимуть рішень щодо санкцій проти Росії - Могеріні

Про це вона сказала у Брюсселі перед початком саміту ЄС.

Як зазначила Могеріні, цього вечора відбуватиметься обговорення відносин з Росією.

Вона повідомила, що разом з міністрами закордонних справ країн-членів ЄС підготувала підхід, який "заснований на рівновазі між стійкістю та діалогом".

Зокрема, за її словами, це стане тим підходом, який "триматиме усіх нас разом", бо Європейський Союз потребує збереження єдності.

Також Могеріні зазначила, що поінформує голів держав та урядів про ситуацію у Сирії.

При цьому вона наголосила, що "питання санкцій стосовно Росії, пов'язане з Сирією, - не є питанням для обговорення або прийняття сьогодні рішення, як і не було темою три дні тому на зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі".

Водночас Могеріні сказала, що. "очевидно, що усі варіанти є завжди відкритими".

"Але сьогодні робота Європейського Союзу, в першу чергу, зосереджена на терміновості доставки гуманітарної допомоги в Алеппо, збереженні життів та гарантуванні, що дипломатичні канали підтримають режим припинення вогню якнайдовше, доки нам не вдасться дістатися до поранених осіб, та людей, які помирають, а також, щоб створити політичний простір для врегулювання кризи", - наголосила Могеріні.

Читайте такожПрем'єр Британії закликала ЄС продемонструвати єдину позицію, щоб припинити звірства Росії в Сирії

Як повідомляв УНІАН, президент Європейської ради Дональд Туск наголосив, що сьогодні на саміті лідерів країн Євросоюзу не очікується прийняття рішень, але ЄС повинен зберігати варіант запровадження санкцій проти РФ через її дії в Сирії.

Водночас прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що серед країн-членів Європейського Союзу поки немає єдиної позиції у питанні запровадження санкцій проти РФ через ситуацію у Сирії.

Саміт ЄС розпочнеться у Брюсселі сьогодні і завершиться завтра, 21 жовтня. Одним з питань порядку денного є питання відносин з РФ.

У проекті висновків саміту наголошується, що "(ЄС) Розглядає всі варіанти, включаючи подальші обмежувальні заходи щодо фізичних осіб та організацій, які підтримують режим, якщо будуть тривати нинішні звірства".

У ніч на 20 жовтня у Берліні канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд та президент РФ Володимир Путін провели переговори щодо ситуації в Сирії.

За їх підсумками Меркель наголосила, що переговори з Путіним були "дуже чіткими і також дуже складними". Вона також не виключила запровадження Євросоюзом нових санкції до Росії через бомбардування Алеппо.