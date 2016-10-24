Штучний інтелект: у Китаї пройшла виставка людиноподібних роботів

Як передає ТСН, глядачам продемонстрували дівчину-робота, яка розпізнає не лише людську мову, а й вирази обличчя.

Крім того, на виставці також продемонстрували робота-копію давньокитайського філософа Ван Янміна. Робот відрізняється вмінням ідеальної каліграфії.

Загалом на виставці представлено 2 тисячі експонатів.