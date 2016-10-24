Штучний інтелект: у Китаї пройшла виставка людиноподібних роботів

20:56, 24 жовтня 2016
Світ
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Загалом на виставці представлено 2 тисячі експонатів.

Дівчина-робот може розпізнавати вирази обличчя / ТСН

Як передає ТСН, глядачам продемонстрували дівчину-робота, яка розпізнає не лише людську мову, а й вирази обличчя.

Крім того, на виставці також продемонстрували робота-копію давньокитайського філософа Ван Янміна. Робот відрізняється вмінням ідеальної каліграфії.

Загалом на виставці представлено 2 тисячі експонатів.

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