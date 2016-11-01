Мігрантська навала в Європі: у Німеччині хочуть заборонити "дитячі шлюби"

Виняток допускається, якщо нареченим виповнилося щонайменше 16 років, передає «Радіо Свобода».

Читайте такожФінляндія скоротить кількість місць для біженців

Під час виступу 1 листопада Маас зазначив, що шлюби між іноземцями у віці 16-17 років також не визнаватимуться дійсними, крім випадків, коли у родини є діти, або ж дівчина завагітніла.

При цьому міністр не уточнив, чи мають нововведення відношення до чинного у Німеччині закону, згідно з яким шлюби між 16-річними дозволені, якщо є офіційна згода батьків.

Упродовж останніх років, у зв’язку з напливом мігрантів до Німеччини, влада зіштовхнулася з проблемою шлюбів між юнаками та дівчатами, яких в Європі вважають підлітками.

Точних статистичних даних про так звані «дитячі шлюби» немає, але у Міністерстві юстиції Німеччини вважають, що йдеться про понад тисячу таких шлюбів.