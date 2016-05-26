У Німеччині ухвалили закон про обов'язкові курси мови та культури для мігрантів

Дорослі мігранти, які не мають роботи, але у яких високі шанси залишитися у країні, проходитимуть 600-годинний курс німецької мови та 100-годинний курс культурної орієнтації, який буде завершуватися іспитом під назвою "Життя у Німеччині", повідомляє Euronews.

Читайте такожМіграція до Великобританії майже досягла рекордного рівня

"Думаю, це важливий момент для федерального уряду - ухвалити закон про інтеграцію. Такий закон буде ґрунтуватися на принципі заохочування та вимог, вимог та заохочування", - заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Уряд вважає, що знання німецької мови покращить шанси біженців на те, аби отримати роботу.

Торішне рішення Меркель відкрити кордони Німеччини для рекордно високого числа біженців може виявитися економічно мудрим у довшому терміні. Водночас, точно невідомо скільки часу піде на те, аби прибульці змогли вивчити німецьку та інтегруватися у суспільство.

Регіональні вибори у Німеччині продемонстрували розчарування багатьох громадян політикою канцлера щодо біженців.