"Ми не віддамо Алеппо росіянам": повстанці відкидають вимоги РФ про вихід з міста

Про це заявив Закарія Малахіфжи із повстанської групи групи "Фастакім", пише Європейська правда з посиланням на Reuters.

"Це повністю виключено. Ми не віддамо місто Алеппо росіянам, і ми не здамося", - сказав він.

Міністерство оборони Росії заявило, що повстанцям і цивільним особам дозволять залишити східні райони Алеппо, утримувані опозицією, і пообіцяло продовжити мораторій на авіаудари по території міста.

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Однак повстанці заявляють, що безпечного виходу через коридори, обіцяні Росією, не існує.

"Це не правда. Мирні жителі і бійці не виходять. Мирні жителі бояться влади, вони не довіряють їй. І бійці не здаються", - сказав Малахіфжи.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін доручив оголосити "гуманітарну паузу" для виходу населення у сирійському Алеппо в п'ятницю, 4 листопада.

Нагадаємо, 28 жовтня сирійські повстанці оголосили про початок великого наступу з метою прорвати блокаду міста Алеппо, здійснювану військами Башара Асада.