Путін доручив оголосити "гуманітарну паузу" в Алеппо

Про це йдеться у повідомленні Міноборони РФ, яке опинилося у розпорядженні РБК.

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"Міністром оборони Російської Федерації генералом армії Шойгу за дорученням Верховного Головнокомандувача Збройних Сил Російської Федерації В.В.Путіна прийнято рішення ввести в Алеппо 4 листопада з 9 години ранку до 19 години вечора "гуманітарну паузу", — зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, РФ заявила про припинення бомбардувань російською і сирійською авіацією міста 18 жовтня. Режим припинення вогню повинен був завершитися о 19 годині за місцевим часом 22 жовтня.

28 жовтня сирійські повстанці оголосили про початок великого наступу з метою прорвати блокаду міста Алеппо, здійснювану військами Башара Асада.