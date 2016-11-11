Трамп висловив зацікавленість співпрацювати з Обамою

Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого Дому за підсумками їх зустрічі в Овальному кабінеті.

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"Це була зустріч, яка повинна була тривати, напевно, впродовж 10 або 15 хвилин, і ми тільки збиралися ближче познайомитися. Ми ніколи не зустрічалися один з одним. Я маю величезну повагу. Зустріч тривала майже півтори години. І вона могла... тривати набагато довше", - сказав Трамп.

При цьому він зауважив, що обговорив з Обамою багато різних обставин, як приємних, так і таких, які викликають "деякі труднощі".

"Я дуже чекаю з нетерпінням на співпрацю з президентом у майбутньому, в тому числі на його поради", - наголосив Трамп.

Він додав, що для нього було великою честю зустрітися з Обамою і що він очікує на зустрічі у майбутньому.